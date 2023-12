Hamas nõuab läbirääkimisteks pantvangide üle Iisraeli pealetungi lõppu Gazas

Pooled jäid aga relvarahu küsimuses teineteisest väga kaugele. Hamasi esindajad tegid selgeks, et tahavad, et see oleks pikema vaherahu algus, samas kui Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et näeb seda ainult lühikese pausina jätkuvas sõjalises kampaanias Hamasi sõjaliseks ja poliitiliseks hävitamiseks.