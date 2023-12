Tartumaal põrkasid kokku veok ja auto. Üks inimene viidi haiglasse

Ilmateenistus hoiatab, et teed on jätkuvalt libedad. „Olge ettevaatlikud! Sajab vihma ja lörtsi, mandril ka lund. Teepindadel on mitmel pool kerged miinuskraadid. Vedelal kujul sademed, mis miinuskraadides teepindadele langevad, jäätuvad. Teedele moodustuv värske lörtsi- ja lumekiht on samuti libe!“