Venemaa endine teleajakirjanik kandideerib valimistel Putini vastu

Kolmapäeval esitas Duntsova keskvalimiskomisjoni ametnikele dokumendid, et valimistel ametlikult osaleda. Järgmiseks sammuks on tal vaja koguda aasta lõpuks oma kandidatuuri toetamiseks 300 000 allkirja üle kogu Venemaa.

Duntsova on allkirjade kogumise suhtes optimistlik. Tema sõnul on tema presidendiks kandideerimise toetuseks avatud Telegrami kanaliga liitunud 140 000 inimest, kes on andnud talle toetuse elektroonilisel kujul.

„Rühm kuulsaid avaliku elu tegelasi on mind toetanud. Nimed plaanin avaldada alles siis, kui kandideerin. Neid on kultuurielust ja mujalt,“ ütles Duntsova, kelle sõnul on tema kandidatuuri vastu huvi avaldanud noored valijad.

„Minu noored toetajad pakuvad ideid loominguliste kampaaniamaterjalide jaoks, nagu leidlikud videoklipid ja brošüürid,“ lisas ta.

Presidendikandidaadiks pürgival Duntsoval on lisaks teleajakirjaniku kraadile ka juristi kvalifikatsioon. Seetõttu püüab ta sõnu hoolikalt valida. Oma intervjuus Reutersile vältis Duntsova kasutamast sõna „sõda“ Venemaa-Ukraina konflikti kirjeldamisel, mida Putin nimetab „sõjaliseks erioperatsiooniks“.

Duntsova on tunnistanud, et kardab, kuid lisas, et „hirm ei tohi võita“.

Peale Putini on Duntsova ainus, kes teatanud ametlikult oma kandidatuurist presidendivalimistel. Venemaa opositsiooniliider Aleksei Navalnõi kannab enam kui 30-aastast vanglakaristust ja kinni on peetud ka teised Kremli kriitikud, mistõttu pole välja kujunenud opositsioonitegelast, kes Putinile väljakutse esitaks.