„Kuul on siiani mu puusas kinni.“ Mehhikos reisinud eestlanna langes tulistamise ohvriks, kaks tema sõpra hukkus

Nora Raimo kirjeldas, et kuulas möödunud neljapäeval Mehhikos Tulumis aias sõpradega muusikat, kui ühtäkki avati nende pihta tuli. Raimo on haiglas ja ees ootab mitu operatsiooni. Murekohaks on ta jaoks seegi, et tal puudus reisi- ja tervisekindlustus.