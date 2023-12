Analüütikud: Ukraina väed on asumas kaitsepositsioonile

Associated Press kirjutas, et Venemaa president Vladimir Putin loodab, et Ukraina liitlased tüdinevad sõjategevuse rahastamisest, mis võimaldaks sissetungijatel teha järgmisel aastal uus ründetõuge. Selleks valmistumisel on Putin suunanud majanduse sõjaolukorrale.

Lisaks on Zelenskõi märkinud, et järgmisel aastal plaanitakse Ukrainas toota miljon drooni, mis on lahinguväljal võtmetähtsusega relv. Ukraina strateegilise tööstuse minister Oleksandr Kamõšin on öelnud, et droonid tulevad FPV tüüpi, mis tähendab, et neil on reaalajas videofunktsioon.