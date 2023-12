Inglismaa noored arstid alustasid kolmepäevast streiki

Noored arstid moodustavad ligi poole Suurbritannia riiklikest meditsiinitöötajatest (NHS). Lisaks kolmapäevasele streigile enne pühi, plaanivad nad läbi viia kuuepäevase streigi järgmise aasta alguses. See oleks pikim tervishoiutöötajate streik riigis.

Meelt avaldavad arstid taotlevad 35 protsendist palgatõusu, mis nende sõnul võtab arvesse majanduslangust ja hoiab ära töötajate lahkumist teistesse riikidesse. Valitsus pakub nooremarstidele aga keskmiselt 8,8% palgatõusu.

NHS-i juhid on väljendanud pettumust, et palgatõusu kõnelused katkesid ning tõdesid, et streik toimub „halvimal võimalikul ajal“.

„See saabub meie jaoks aasta halvimal võimalikul ajal, kus me hakkame nägema seda talvesurvet, mida me alati pühade ajal näeme, kusjuures gripijuhtumite ja COVID-i juhtude arv on tõusuteel,“ ütles riigi meditsiinidirektor Stephen Powis. „Seega pole kahtlust, et see saab olema keeruline periood ja me näeme taas häireid,“ lisas ta.

Suurbritannia patsiente on hoiatatud, et tegemist on „oluliste häiretega“, mille tulemusel lükatakse edasi või tühistatakse tuhandeid vastuvõtte. Streigi ajal osutavad haiglad riigipühadele sarnast hooldust minimaalselt, teostatakse ainult erakorralisi protseduure.