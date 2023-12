Tallinna lastehaigla patsientide seas on palju koroonahaigeid imikuid ja väikelapsi

Üks kiirabi ja haiglaga seotud allikas rääkis Delfile, et sageli on koroonasse haigestunud väikelapsi viidud Tallinna lastehaiglasse ka kiirabiga. Koroonahaigete osakaal olevat lastehaiglas suur.

Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas rääkis Delfile, et detsember ja teised talvekuud kipuvad Eestis olema periood, millal levivad laialt kõik viirushaigused. „COVID on muutunud tavapäraseks viirushaiguseks. Lastehaiglasse on praegu pöördumisi, nagu tavaliselt ägedate viirushaiguste hooajal. Põhiliselt on hospitaliseeritud koroonahaiged imikud ja väikelapsed, kellel kulgevad kõik ägedad hingamisteede haigused raskemalt,“ sõnas ta.