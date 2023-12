Venemaa kohus määras Google’ile trahvi võltsitud teabe eest

Venemaal on tekkinud lahkhelid välismaiste tehnoloogiaettevõtetega seoses sisu, tsensuuri, andmete ja kohaliku esindatusega, mis teravnesid pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

RIA uudisteagentuuri teatel määrati trahv ka seetõttu, et Google ei eemaldanud „äärmuslikku sisu“ ja levitab Venemaa sõnul „LGBT propagandat“.

Venemaa ülemkohus otsustas novembris, et LGBT-aktivistid tuleks nimetada „äärmuslasteks“. Kardetakse, et see otsus toob kaasa vahistamise ja süüdistuste esitamise kogukonna liikmetele ning ka nende toetajatele.