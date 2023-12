Välisminister Margus Tsahkna kirjutab Briti ajalehes The Guardian, et rahvusvaheline reeglitel põhinev süsteem vajab kiireloomulist ja põhjalikku muutmist, et mitte kokku variseda. Tsahkna kutsub üles uueks ülemaailmseks aruteluks ÜRO ja rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) reformimiseks.