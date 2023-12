Maksutõusud ajasid riigikogus olukorra tuliseks. Võrklaev: automaks tuleb

Rain Epler (EKRE) päris infotunnis Mart Võrklaevalt maksukoormuse kohta. „Mõtlesin, et annan teile võimaluse Eesti rahvale lahti rääkida maksukoormuse perspektiivi ja selle, kas see langeb või tõuseb,“ lausus ta.

Võrklaev rõhutas, et 2025. aastal langeb tulumaksu koormus, kuna maksuküür kaotatakse. „Kusjuures ka EKRE fraktsioon oli maksuküüru kehtestamise ajal selle vastu, loodetavasti on selline ühisosa tervitatav“ märkis rahandusminister.

400 miljoni ulatuses plaanitud maksutõusust rääkides nentis Võrklaev, et riigieelarve koostamise hetkel olid majandusprognoosid soodsamad. Ta lisas, et ilmselt tuleb otsa vaadata hoopis püsikuludele, et need mingil juhul ei tõuseks. Maksutõusude osas kinnitas rahandusminister, et ilmselt sellises mahus neid siiski kehtestada ei saa.

Võrklaeva vastusele järgnes Martin Helme (EKRE) sõnavõtt, kus too tuliselt EKRE valitsuses oldud aega kaitses ning Reformierakonna otsuseid maha tegi. Ta väitis, et 400 miljoni ulatuses tulude otsimine tähendab siiski maksutõuse ning valitsus püüab avalikkust eksitada. „Te olete oma eelarve korda tegemise jutuga täielikult läbi kukkunud!“ teatas Helme valjenenud häälel. „Mismoodi te homme tööle lähete, mismoodi te arvate, et võite seda tööd edasi teha?“

Võrklaev alustas vastust Helme süüdistuste ümber lükkamisega. „Ei vasta tõele et me oleme suurimad laenukoormuse kasvatajad, numbrid räägivad enda eest,“ lausus ta ning asus EKRE ja Reformierakonna valitsusajal võetud laenusummasid võrdlema.

Võrklaev: automaks tuleb

Võrklaev sõnas, et maksud on ära otsustatud ning palju vastumeelt tekitanud automaks läheb riigikokku arutlusele. Tema sõnul ei ole automaksust keegi loobunud, kuna see aitab katta järgmiseks aastaks planeeritud investeeringuid.

„See on vajalik ühistranspordi jaoks, et läbi viia liikumisreformi ja järgmistel aastatel on meil vaja täiendavalt investeerida teedesse,“ selgitas Võrklaev ja lisas, et mootorsõidukimaks on juba kattevahendite hulka arvestatud.