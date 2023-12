Euroopa Liit jõudis kokkuleppele migratsiooni- ja asüülipaktis

„Täna on tõeliselt ajalooline päev. Mind ümbritsevad kolleegid, kes ei ole päevi ja öid maganud. Sellel väga, ma ütleksin ka emotsionaalsel hetkel alustan ma isikliku nurga alt. Te teate, et ma tulen Vehemere saarelt ja ma tean täpselt, mida tähendab, kui me ütleme, et oleme lõpuks migratsiooni- ja asüülipakti ära teinud – ilmselt selle mandaadi kõige tähtsama seadusandliku kokkuleppe. See oli 2019. aastal meie kodanike mure number üks ja on endiselt mure number üks paljude jaoks. See on kokkulepe, mida on ettevalmistatud üle kümne aasta,“ ütles Metsola.