Vene mobiliseeritute naised teatasid, et nende mehi on hakanud rindel kimbutama FSB

„Meie aktiivsete osavõtjate meeste juurde on hakanud juba süstemaatiliselt tulema külalised FSB-st... Mobiliseeritud kutsutakse ülekuulamisele, võetakse ära telefonid (ilma tagastamata), uuritakse aktiivselt informatsiooni naise kohta. Seejärel tulevad ähvardused nagu „salvesta video, et teid siin kõik rahuldab, või me saadame su tagasisõidupiletita rünnakule“. Või nõutakse, et öeldaks naisele edasi, et ta suu kinni paneks,“ kirjutatakse „Put Domois“, vahendab Meduza.