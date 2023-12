OTSEBLOGI | Kreml: Kiievi rahuvalem on absurdne ja sellel ei ole mingit tulemuste potentsiaali

„“Rahuvalemit“ püütakse otsida ilma Venemaa osavõtuta. Kui mitte muud, siis on see absurdne protsess ja kui tõsiselt rääkida, siis on see loomulikult protsess, millel ei ole mingite tulemuste potentsiaali,“ ütles Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.