Nädalaga ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud ning alates septembri algusest kiires muutumises olnud erakondade toetusreitingud on aasta lõpuks stabiliseerunud. Liidrikohal on Isamaa, kelle edu EKRE ees on 5,3 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev Reformierakond jääb EKRE-st 3,4 protsendipunkti kaugusele.