Iisrael on valmis uueks vaherahuks vastutasuks pantvangide vastu

„Iisrael on valmis järjekordseks humanitaarpausiks ja täiendavaks humanitaarabiks, et võimaldada pantvangide vabastamist,“ ütles Herzog.

Briifingul tänas ta ka Iisraeli liitlaseid jõupingutuste eest pantvangide vabastamise nimel. Arvatakse, et pärast novembris toimunud pausi sõjategevuses on jäänud Gazasse 240 pantvangist 129, kellest kõik pole elus.

Eelmisel nädalal tapsid Iisraeli väed kolm pantvangi, sest pidasid neid eksikombel ohtlikuks. Pärast juhtunut on Iisrael viidanud soovile hoogustada jõupingutusi, et jõuda uue pantvangide vabastamise tehinguni Hamasiga.

„Meie jaoks on tõesti oluline korrata, et me ei võitle Gaza elanike vastu,“ ütles ta suursaadikutele. „Nad ei ole meie vaenlased. Me võitleme Hamasiga, nemad on vaenlane. Ja selles osas astume me kõik võimalikud humanitaarmeetmed vastavalt rahvusvahelisele humanitaarõigusele,“ lisas ta.