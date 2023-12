Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles täna Kiievis peetud pressikonverentsil, et ta on saanud riigi relvajõududelt taotluse mobiliseerida sadu tuhandeid ukrainlasi, et täiendada Venemaa vastu võitlevaid vägesid.

Zelenskõi märkis, et armee juhtkond on teinud talle ettepaneku mobiliseerida 450 000-500 000 inimest, kuid president lisas, et ta „vajab rohkem põhjendusi, et seda ideed toetada“.