Borõspilist tõusis edukalt õhku Ukraina suurim reisilennuk

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 24. veebruaril 2022 on Ukraina õhuruum olnud suletud ning lennukid pargitud. Lennujaama pressiteenistuse sõnul hooldati Skyline Expressi lennukit tihti.

Märgiti, et see oli juba neljas edukas õhkutõus Borõspili lennujaamast alates sõja algusest.

Ukraina presidendi kantselei asejuht Andri Sõbiha ütles detsembri alguses, et Borõspili lennujaam on esimene tsiviillennujaam mis avatakse lendudeks, kui vajalikud tingimused on täidetud.