Endine Vene sõdur soovib anda Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule tunnistusi Venemaa sõjakuritegude kohta

Ukraina kõrgeim sõjakuritegude prokurör Juri Belousov kinnitas, et Salikov oli Ukraina prokuröridele juba üle poole aasta ütlusi andnud.

„Ta andis olulise tunnistuse, millest osa on juba kinnitatud, 24. veebruari 2022 sissetungi kohta. Ta teatas mõnest sõjakuriteost, mida me uurime, ja mõned on juba kinnitust leidnud,“ ütles Belousov.