Jüri Ratas: rahandusministri tagasiastumisest on vähe, kogu valitsus peaks seda tegema

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) ütles täna ERR-ile , et majanduse olukorra tõttu tuleb 400-miljonine maksutõus ära jätta ja selle asemel rohkem laenu võtta. Tema sõnul näitavad Eesti majanduse väljavaated ja senine maksudebatt, et 2025. aastal ei ole võimalik 400 miljoni euro suurust veel sisustamata maksutõusu läbi viia.

Mingeid maksumuudatusi võib Võrklaeva sõnul tulla, kuid mitte kuigi palju. „Me otsime rahandusministeeriumis tõhustamiskohti, et efektiivsemalt maksu kogumist teha. Ja võib-olla mingites sektorites mingeid maksumuudatusi teha on mõeldav. Aga ma arvan, see 400 miljonit lihtsalt ei ole tehtav,“ ütles Võrklaev.