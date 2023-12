Suurbritannia ja Prantsusmaa välisministrid kordasid, et Venemaa sissetung Ukrainasse peab lõppema läbikukkumisega

Suurbritannia välisminister David Cameron ütles pärast kohtumist Pariisis oma Prantsuse kolleegi Catherine Colonnaga , et kui Ukraina lääne partnerite majandused kokku liita, ületavad need Venemaa oma vähemalt 25-kordselt, vahendab Associated Press.

„Kui me seda suudame, ei ole mul kahtlust, et me suudame kindlustada, et Putin kaotab, ja see on hädavajalik, et ta tõesti kaotaks,“ ütles Cameron.