Võrklaev: majanduse olukorra tõttu tuleb 400-miljonine maksutõus ära jätta

Võrklaeva sõnul näitavad Eesti majanduse väljavaated ja senine maksudebatt, et 2025. aastal ei ole võimalik 400 miljoni euro suurust veel sisustamata maksutõusu läbi viia.

„No üks protsent SKP-st täiendavalt veel maksutõusu teha, kuigi meie riigi rahanduse vaatest oleks see äärmiselt oluline, siis ilmselt me sellega omakorda pärsiks veel rohkem meie majanduse taastumist,“ ütles Võrklaev. „Sellises mahus 2025. aastal ei ole nii majanduskeskkonnast kui ka inimeste hakkamasaamise vaatest seda võimalik teha.“

Mingeid maksumuudatusi võib Võrklaeva sõnul tulla, kuid mitte kuigi palju. „Me otsime rahandusministeeriumis tõhustamiskohti, et efektiivsemalt maksu kogumist teha. Ja võib-olla mingites sektorites mingeid maksumuudatusi teha on mõeldav. Aga ma arvan, see 400 miljonit lihtsalt ei ole tehtav,“ ütles Võrklaev.