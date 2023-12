Putin: sisuliselt teeme me rindel, mida tahame

„Hinnates praegust olukorda kohapeal lahingkokkupuutejoonel, võib kindlusega öelda, et meie vägedel on initsiatiiv. Sisuliselt teeme me seda, mida peame vajalikuks, mida tahame. Seal, kus vaja, seal, kus teie, komandörid, komandörid üldiselt, peate otstarbekaks hoida aktiivse kaitse taktikat, tehakse seda ja seal, kus vaja, parandame me oma positsioone,“ lausus Putin, vahendab Interfax.