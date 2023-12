Suuremad linnad on ilutulestikust loobunud. Paar omavalitsust plaanivad siiski paugutada

Tartu linn pole viimased paar aastat ilutulestikku korraldanud ning ka sel aastal toimub selle asemel hoopis valgusetendus. Lisaks sellele on Tartu piiranud ilutulestiku kasutamist ka üldiselt avalikel üritustel. Nimelt hakkas sügisest kehtima reegel, et linna avalikel üritustel ei tohi kasutada keskmise ja kõrge ohutasemega F3 ja F4-kategooria ilutulestikke. Sama keeld kehtib ka kõikidele Tartu linnalt toetust saanud sündmustele.

Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Sten Svetljakov ütles, et sündmuste korraldamises on tänaseks päevaks väga palju häid alternatiive, kuidas teha üritus nauditavaks. „Peamiselt kasutatakse erinevaid valgustehnilisi lahendusi ja kindlasti näeme tulevikus ka ilutulestiku asendamiseks rohkem droonide etteasteid. Usun, et Tartu näitab muudatusega väga head eeskuju, et me ei peaks kinni hoidma vanadest asjadest, mis võivad olla kahjulikud keskkonnale kui ka paljudele väiksematele ja suurematele tartlastele,“ sõnas ta.