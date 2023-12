Delfi kajastas eelmisel nädalal, et linna transpordiametil oli Pronksi ristmikuga selge plaan, aga see läks täiesti untsu. Paljud juhid rikuvad seadust ja linnaliinibussid jäävad ajagraafikust maha.

Jõe-Pronksi tänava ja Narva maantee ristmikul on nüüd tavapärane, et Tallinna ülikooli poolt tulles ootab ees pikk ummik. Juhtidel kulub ristmiku ületamiseks rohkesti aega. Pidevalt lasevad signaali linnaliinibusside juhid, sest nendele mõeldud bussirajal on ees tavalised sõidukid.