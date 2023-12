USA teatas 10 riigi operatsioonist Punasel merel Houthide laevade vastaste rünnakute tõrjumiseks

Austini sõnul on operatsiooni nimi Prosperity Guardian (Jõukuse Kaitsja), vahendab CNN.

Iisraeli kõrgete ametiisikutega kohtunud Austin ütles, et riigid peavad ühinema selle mitteriikliku tegija vastu, mis laseb välja ballistilisi rakette ja droone erinevate riikide kaubalaevade pihta, mis läbivad seaduslikult rahvusvahelisi vesi. Operatsioonist hakkavad lisaks USA-le osa võtma Ühendkuningriik, Bahrein, Kanada, Prantsusmaa, Itaalia, Holland, Norra, Seišellid ja Hispaania.

„ Houthide Jeemenist lähtuvate hoolimatute rünnakute hiljutine eskaleerumine ähvardab kaubanduse vaba voogu, seab ohtu süütud meremehed ja rikub rahvusvahelist õigust,“ ütles Austin. „Punane meri on kriitilise tähtsusega veetee, mis on elutähtis navigatsioonivabaduse jaoks ja suur kaubanduskoridor, mis võimaldab rahvusvahelist kaubavahetust.“

Houthid võtsid rünnakute eest vastutuse ja väitsid, et mõlemad rünnatud laevad on seotud Iisraeliga. Houthid väitsid, et rünnatakse ainult Iisraeli sadamatesse suunduvaid laevu.