OTSEPILT ja VIDEO | Islandil hakkas purskama juba pikka aega maavärinaid tekitanud vulkaan

Reykjanesi poolsaarel märkimisväärset purset kartes evakueerisid ametivõimud eelmisel kuul ligi 4000 elanikku kalurilinnas Grindavíkis ja sulgesid lähedalasuva Sinise Laguuni.

Riigi ilmateenistuse teatel algas purse vaid mõne kilomeetri kaugusel linnast ja lõhed maapinnas ulatusid Islandi pealinnast Reykjavíkist umbes 40 kilomeetrit edelas asuva linnani.

Reykjavíki lähedal asuv Keflavíki rahvusvaheline lennujaam jäi avatuks, kuigi nii saabuvate kui ka väljuvate lendude puhul oli arvukalt hilinemisi.

Islandi võimud on varem teatanud, et lennuliikluskaose tekkimine purske tõttu on ebatõenäoline.

Plaanid Islandile reisida? Seoses vulkaanipurskega Grindaviki linnast põhja pool, soovitab välisministeerium enne reisi jälgida olukorda Reykjanesi piirkonnas veebilehel. Ühtlasi soovitab välisministeerium alati oma reisi registreerida Reisi Targalt portaalis. Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise eesmärk on tagada konsulaarkaitse ja -abi Eesti kodanikule või välismaalase passi omanikule, kes viibib välisriigis turistina või töölähetuses. Eestil puudub Islandil välisesindus. Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Oslos, Eesti aukonsulilt Reykjavíkis või lähimast Euroopa Liidu liikmesriigi esindusest. Vajadusel on võimalik abi saamiseks pöörduda välisministeeriumi poole numbril +372 5301 9999. 19. detsembri seisuga ei ole Reisi Targalt portaalis oma lühiajalist viibimist Islandil registreerinud ükski Eesti kodanik.

Kohalik politsei teatas, et on purske tõttu tõstnud häiretaset ja riigi tsiviilkaitse hoiatas avalikkust mitte läheneda piirkonnale, kuni päästetöötajad olukorda hindavad.

Laavat tuleb lõhest maapinnale umbes 100-200 kuupmeetrit sekundis, mida on poolsaarel viimastel aastatel toimunud pursetega võrreldes mitmekordne hulk.

Kohaliku aja järgi kesköö paiku hinnati lõhe pikkuseks umbes neli kilomeetrit.

„Intensiivsuse ja suuruse põhjal on tõenäoline, et see kestab kauem kui kolm nädalat,“ ütles Islandi meteoroloogiainstituudi seismoloog Kristín Jónsdóttir Islandi rahvusringhäälingu RÚV raadiole.

Geofüüsik Björn Oddsson ütles RÚV-ile, et tema hinnangul ei ole laava liikumas Grindavíki linna suunas, aga tuleb silmas pidada, kas lõhe pikeneb lõuna suunas.

RÚV-i intervjueeritud vulkanoloogi Ármann Höskuldssoni sõnul näib lõhe kulgevat põhjasuunas, aga Grindavík asuv purskekohast lõunas.

Island on vulkaaniline saar, mis on tekkinud Põhja-Ameerika laama ja Euraasia laama piiril. Islandi vulkaaniline aktiivsus on eelkõige tingitud sellest, et saar asetseb tektooniliste plaatide vahel ja ühtlasi tulipunkti alal.

Kuid vulkaanipurskeid on siiski raske täpselt ennustada. Novembri keskel kihutasid Grindavíki elanikud keset ööd oma kodudest välja, kui maapind värises, teed pragunesid ja hooned said struktuurikahjustusi.