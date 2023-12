Nädala lõpus saabub taas tuisk. Elektrilevi: loodame, et esimene lumesadu ja sula kukutasid kõik ohtlikud puud ja oksad

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles, et viimastel nädalatel tekkinud rikete lahendamiseks on kaasatud kõik brigaadid, keda võimalik, ja samuti on toodud abijõudu ka Lätist. „Lisaks oleme käivitanud koos RMK jõududega suure liinikoridoride kiirendatud korras laiendamise ja hoolduse ning Võrumaal tulevad appi 2. jalaväepataljoni Kuperjanovi ajateenijad, kes on läbinud saekoolituse,“ lisas ta.