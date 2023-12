VIDEO | Kõlvart värske skandaali mõjust Keskerakonnale: see võib kaasa tuua negatiivset suhtumist parteisse

Jutt käib Euroopa Parlamendi saadik Toomi rahastusotsustest. Nimelt kirjutas EPL eelmisel esmaspäeval, et Toom rahastab väljasaadetud Eesti-vaenulike mõjuagentide kohtuvaidlusi. Toom on aidanud maksta kohtukulusid näiteks surematu polgu aktivistil Zoja Paljamaril, kelle elamisloa kapo juunis tühistas.

Kõlvarti eelkäija Keskerakonna eesotsas Jüri Ratas võttis kohe resoluutse hoiaku. „Keskerakonna aseesimehe ja tänase Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi tegevus on vale ja see tuleb koheselt lõpetada,“ kirjutas Ratas EPLi artikli ilmumise päeval sotsiaalmeedias. „See on vale Eestile, Keskerakonnale ja meie toetajatele. Nii neile, kelle emakeel on vene keel, kui ka neile, kelle emakeel on eesti keel.“