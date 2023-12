Riigikogu võttis presidendi välja kuulutamata seaduse muutmata kujul vastu

Valitsus sidus eelnõu vastuvõtmise teise lugemise eel valitsuse usaldusküsimusega pärast seda, kui riigikogu liikmed esitasid eelnõule tähtajaks 200 muudatusettepanekut. President Alar Karis jättis seaduse 8. detsembril välja kuulutamata, leides, et seadus pole põhiseadusega kooskõlas, kuna see võeti vastu menetlusreegleid rikkudes. Presidendi sõnul annab põhiseadus valitsusele küll võimaluse siduda tema esitatud eelnõu usaldusküsimusega, kuid üksnes kitsendavatel eeldustel, mis praegusel juhul pole täidetud.

Seaduse uuesti arutamisel esinesid ettekandega põhiseaduskomisjoni ja rahanduskomisjoni esindaja, kellele riigikogu liikmed said esitada ühe suulise küsimuse. Seejärel avati läbirääkimised, kus said sõna võtta riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Pärast läbirääkimiste lõppu pandi hääletusele seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmine.

Seaduse järgi loetakse juriidiliste isikute puhul dokumendid edaspidi kättetoimetatuks viie tööpäeva möödumisel nende üleslaadimisest e-maksuametisse või nende edastamisest meilile. Praegu eeldab dokumentide kättetoimetatuks lugemine, et juriidiline isik kas avab dokumendid e-maksuametis või kinnitab e-kirjaga nende kättesaamist. Seadusega piiratakse ka füüsiliste isikute õigust saada dokumente paberkandjal. See õigus kaob, kui inimene on dokumendi juba elektrooniliselt kätte saanud. Muudatused on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril.