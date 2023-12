Räpina Hea kodu päevad toovad linna südamesse rohkelt kultuurisündmusi ja rahvusvahelisi võistlusi

Räpina Hea kodu päevadel ootab laat eheda kohaliku toodanguga, harivad õpitoad ja meeleolukas kultuuriprogramm. Üles astuvad rahvakunstikollektiivid ja klassikalised muusikud Eestist ja Lätist. Me ei unusta ka külastajate tervist ja heaolu: kutsume kõiki Räpina sadamasse veesporti nautima, ühissimmanile jalga keerutama ning kodukohvikutesse kohalikke maitseelamusi kogema.

Ehk leiad just vanaemade retseptisahtlist oma uue lemmikroa? Kodukohvikute päev on kogukonnale suunatud üritus, mis leiab aset traditsiooniliselt Räpina Hea kodu päevade raames kuuendat korda. Kodukohvikute päev lähendab kohalikke inimesi, meelitab endisi räpinlasi ja valla elanike kodukohta külastama. Kohvikud on erinäolised ning neis pakutakse kohalikust toorainest valmistatud toitu, lisaks meelelahutust, tegevusi lastele, peredele, eakatele ning samuti ka erinevaid töötube.