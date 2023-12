Tšiilis nurjus ka teine katse Pinocheti-aegne põhiseadus asendada

Viimast projekti kritiseeriti vasakult selle eest, et see ei kaitse põlisrahvaste õigusi ning näeb ette erasektori osalemist tervishoiuteenustes, hariduses ja pensionide maksmises.

Tšiili president Gabriel Boric, kes toetas esimest põhiseaduse projekti ja jäi teise suhtes erapooletuks, ütles enne referendumit, et see jääb viimaseks põhiseaduse reformimise katseks.

„Sellega on see... põhiseaduslik protsess lõpetatud. On teisi kiireloomulisi asju,“ ütles Boric. „Meie riik jätkab praeguse põhiseadusega, sest pärast kaht rahvahääletust pakutud põhiseaduste üle ei suutnud kumbki Tšiilit tema kaunis eripalgelisuses esindada ega ühendada.“