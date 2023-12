Iisraeli rünnakus Gaza Jabalia põgenikelaagrile hukkus teadete kohaselt 90 inimest

Palestiina uudisteagentuur WAFA teatas, et rünnakud tabasid Jabalia linnas elamukompleksi, mis kuulub Al-Barshi ja Alwani perekondadele. Hukkunute hulgas on naised ja lapsed ning kümned inimesed on kadunud, teatas WAFA.

Teatatakse, et päästjad ja kohalikud elanikud otsivad läbi rususid ja usutakse, et nende all on veel surnukehi. Vigastatud viidi lähedal asuvatesse meditsiinikeskustesse, mis on aga niigi ülekoormatud.

Reuters teatas, et hukkunute hulgas on ka Palestiina Islami Džihaadi kõneisiku Dawoud Shehabi poeg.

„Me usume, et surnud inimeste arv rusude all on tohutu, aga ei ole mingit võimalust rususid eemaldada ja neid kätte saada Iisraeli tule intensiivsuse tõttu,“ ütles üks ametiisik telefoni teel Reutersile.