VIDEO | Bideni autokorteeži kuulunud autot rammis teine auto

Mõlemad autod said kahjustada ja president näis oma valimiskampaania peakorterist Delaware’i osariigis Wilmingtonis lahkudes ehmunud, vahendab CNN.

Presidendi ihukaitse eest vastutav USA Salateenistus kinnitas, et presidendi autokorteeži kuulunud sõidukit rammis teine sõiduk, kui Biden oli oma autosse minemas. Salateenistuse kõneisik Steve Kopek ütles CNN-ile, et „selle sündmusega ei olnud seotud mingit kaitsehuvi“, mis tähendab, et kokkupõrge ei olnud tahtlik. Wilmingtonis oli sel ajal tugev vihmasadu.