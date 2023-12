Põhja-Korea lasi arvatavasti välja mandritevahelise ballistilise raketi

Lõuna-Korea ja USA riigikaitsemetnikud kohtusid eelmisel nädalal, et uuendada plaane Põhja-Korea tuumarünnakule vastamiseks. Pyongyang teatas eile, et võtab vastuseks tarvitusele ründavamad vastumeetmed, ning eile õhtul lasi Põhja-Korea välja lühimaaraketi ja täna hommikul kaugmaaraketi, vahendab BBC News.

Lõuna-Korea ja Jaapani ametiisikud teatasid, et tuvastasid raketi stardi Pyongyangi piirkonnast kohaliku aja järgi kell 8.24. Rakett lendas 73 minutit ja läbis umbes tuhat kilomeetrit ning kukkus Jaapani Hokkaido saarest läänes merre.

Mandritevaheliste ballistiliste rakettide lennuulatus katab Põhja-Ameerika kontinenti. Kui leiab kinnitust, et tegemist oli mandritevahelise ballistilise raketiga, on see viies sellise raketi katsetus Põhja-Korea poolt sel aastal.