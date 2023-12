Ukraina meedia: relvajõudude juhi Valeri Zalužnõi kabinetist leiti pealtkuulamisseade

RBK meenutab, et Saksa väljaanne Die Welt kajastas hiljuti, et Zalužnõi plaanib ukrainlaste 2024. aasta vastupealetungi. Väidetavalt kalkuleerivad sõjaväejuhid eesotsas temaga, palju selleks on vaja mehi ja relvastust. Muret valmistab ukrainlastele see, et lääne poolt tuleb küll palju juttu võimalikust varustusest, aga teooria ei kipu tihtilugu reaalsuseks saama. Sõjatehnikast on märkimisväärne puudus. Saksa sõjandusekspert Niko Lange märkis Die Welt`ile, et ilmselt kogub Ukraina ikkagi hetkel ressursse, et siis võtta uuel aastal ette omapoolne suurem rünnak.