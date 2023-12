Moldova võttis vastu uue kaitsestrateegia, mille kohaselt on Venemaa suureks ohuks

Moldova president Maia Sandu on mõistnud hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse ja süüdistanud Moskvat riigipöörde kavandamises tema tõrjumiseks. Ta ütles, et uus turvastrateegia kirjeldab „peamisi ohte“, millega Moldova peab silmitsi seisma ja kuidas neile „tõhusalt vastu astuda“.

„Meie riiklikule julgeolekule on kaks peamist ohtu – Vene Föderatsiooni agressiivne poliitika meie riigi kui terviku vastu ja sügavale juurdunud korruptsioon Moldovas,“ ütles president avalduses.

„On selge, et Venemaa Föderatsioon ei loobu lähitulevikus oma vaenulikust tegevusest Moldova vastu,“ öeldakse dokumendis.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova mõistis dokumendi hukka kui „russofoobset“. Tema sõnul on Moskva on alati austanud Moldova huve. Samuti on kritiseerinud EL-i otsust alustada liitumisläbirääkimisi Moldovaga Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.