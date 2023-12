VIDEO JA FOTOD | Rae vallas sõitis purjus juht oma masinaga teelt välja vastu puud

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Kert-Hendrik Sülla sõnas Delfile, et kella 13.05 ajal tuli häirekeskusele teade, et Jüri-Aruküla maanteel sõitis Volkswagen teelt välja vastu puud. Autot juhtinud 61-aastane mees viidi haiglasse kontrolli.

Ta nentis, et oli õnn, et keegi teine selles õnnetuses viga ei saanud. „Politseipatrullid teevad maanteedel tööd, et kontrollida autode sõidukiirust ja autojuhtide kainust, kõrvaldamaks ohtlikud juhid roolist enne, kui juhtub raske õnnetus.“