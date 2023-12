Austria ja Ukraina jõudsid kokkuleppele EL-i Venemaa sanktsioonide osas

Austria on püüdnud eemaldada Raiffeiseni panka Ukraina „rahvusvaheliste sõja sponsorite“ nimekirjast, mille eesmärk on häbistada ettevõtteid, mis tegutsevad Venemaal ja toetavad seeläbi Venemaa sõjategevust Ukrainas maksude maksmisega, vahendab Reuters.

Mustal nimekirjal puudub juriidiline staatus, kuid sümboolselt on see oluline, sest tugevdab avalikku survet Raiffeisenile Venemaalt lahkumiseks. Austria pank on öelnud, et on valmis lahkuma, kuid pole seda veel teinud.