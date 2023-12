Kaja Kallas haigestus koroonasse. Poola ja Balti peaministrite visiit Tallinna jääb ära

„Nagu paljusid praegusel ajal, sai ka mind kätte covid. Ärkasin täna väga kehva enesetundega ja test just kinnitas, et covid see tõepoolest on,“ kirjutas Kallas ise Facebookis.

„Mul on hea meel, et enne haigestumist õnnestus Euroopa ülemkogult tuua ajaloolised otsused, aga südamest kahju, et edasi peab nüüd lükkuma tänaseks plaanitud Poola uue peaministri Donald Tuski esimene välisvisiit, mis pidi toimuma just Eestisse, ja Balti peaministrite homne kohtumine Tallinnas. Ootasin neid kohtumisi väga, aga parata pole midagi,“ jätkas ta.