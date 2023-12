Putini sõnul pole ta huvitatud sõjast NATOga, vaid soovib suhteid arendada

USA president Joe Biden hoiatas selle kuu alguses, et kui Putin võidab Ukraina üle, ründab Venemaa mõnda NATO riiki. Biden ei esitanud oma märkuste kohta selgeid tõendeid.

„See on täielik jama. Ma arvan, et president Biden saab sellest aru. See on lihtsalt kõnekujund, et õigustada tema ekslikku poliitikat Venemaa suunal,“ ütles Vladimir Putin Bideni väite kohta saates „Moskva. Kreml. Putin“.

„Venemaal pole põhjust ega huvi – ei geopoliitilist huvi, ei majanduslikku, poliitilist ega sõjalist – NATO riikidega sõdida. Meil pole üksteise vastu territoriaalseid pretensioone, meil pole soovi nendega suhteid rikkuda,“ ütles ta.

Putini sõnul ei ole USA huvitatud „Venemaa strateegilisest lüüasaamisest“. „Ma ei usu, et see on Ameerika Ühendriikide enda riiklikes huvides,“ ütles ta.

Putin lisas, et vastupidiselt suhete rikkumisele on Venemaa huvitatud suhete arendamisest NATO riikidega.

Ta ütles, et Vene Föderatsioonil ei ole alliansiriikidega probleeme, lisades, et need on kunstlikult tekitatud, sest NATO-l pole vaja sellist konkurenti nagu Venemaa.