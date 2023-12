OTSEBLOGI | Vene väed on korraldanud pealetungioperatsioone, kuid lahingukaotused on suured

Viimase 24 tunni jooksul on Vene väed korraldanud pealetungioperatsioone. Bahmuti rindel on väed tunginud Khromovest põhja poole, Avdiivka rindel on jõutud kagus asuva tööstusvööndi lääneservadesse ja ka Verbovest loodes saavutati väike edu.