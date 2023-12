Turvafirma sulide uuest trendist: kosmeetikat mitte üksnes ei varastata, vaid meik tehakse otse poes

Turvafirma mehitatud valve juhi Juhan Aia sõnul on kosmeetika alati olnud varaste üks sihtmärke. Seda üritatakse varastada, et seejärel kraam mustal turul maha müüa.

„Hiljuti hoidsid turvatöötajad näiteks ära varguskatse, kus elukutseline varas üritas spordikotis poest välja viia lausa ligi 300 euro väärtuses kosmeetikatooteid,“ rääkis Aia. Valvejuhi sõnul on Viking Security turvatöötajad pidanud sel sügisel ära hoidma ka olukordi, kus inimene pole piirdunud selle jaoks välja pandud testrite proovimisega, vaid on avanud meigitarvete pakendid ning asunud end keset poesaali jumestama.

„Äsja oli intsident, kus naisterahvas oli sekkunud turvatöötaja peale lausa pahane, et miks teda takistati. Oluline on aru saada, et seaduse mõttes on tegu samasuguse rikkumisega nagu vargus,“ selgitas Aia. „Konkreetne paragrahv võib olla teine, aga tegu on samuti varavastase süüteoga ja tingimuste täitmisel võib see viia väga suure rahatrahvi või vanglakaristusenigi,“ lisas ta.

Aia tõi välja, et sagenenud on ka katsed varastada nähtavasti iseenda tarbeks üksikuid kosmeetikatooteid. „Põhjus tundub olevat see, et elukallidus on tõusnud ja meigitoodetele ei jagu raha, aga harjumusest end meikida on raske loobuda. Kosmeetikat on hiljuti proovinud poodidest välja viia nii 8-9aastased tüdrukud kui ka väärikas eas daamid. Siiski pole ükski vargus õigustatud. Väärib rõhutamist, et kosmeetika kui profivaraste sihtmärk on nii videovalve kui saalitöötajate erilise tähelepanu all,“ ütles valvejuht.

Aia tõdes, et eelnevalt kirjeldatu on osa laiemast trendist, kus viimase aasta jooksul on märgatavalt kasvanud kõigi igapäevaste olmekaupade varguskatsed. „Majanduslik ebakindlus toob sisuliselt alati kaasa ka kuritegevuse tõusu. Tungiv soovitus kõigile on oma varal veel hoolikamalt silm peal hoida.“