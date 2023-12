„Kõige ulatuslikumad katkestused toimusid öötundidel, kui riketest olid mõjutatud ca 14 000 klienti korraga. Kuna ilm pöördus väga kiiresti sulaks ja kohati sadas intensiivselt jäidet, siis see kõik kokku muutis puud ja nende oksad üliraskeks. Need hakkasid taas murduma,“ märkis Härm Delfile.

Ka päästeametist öeldi, et lume raskuse all murdunud puud on päästjatele viimaste nädalate jooksul kõvasti tööd andnud.