Laupäevased teeolud on jäised ja ohtlikud, mitmes kohas on lume all murdunud puud teele langenud

Ilmaprognoosi järgi suureneb nädalavahetusel lörtsi- ja vihmasaju tõttu puudele kogunenud lumekoormus, mis võib põhjustada okste ja puude murdumist. Päästeameti esindaja Berit-Helena Lamp lausus pärastlõunal, et seni on päästeametisse tehtud 26 sellekohast väljakutset, 16 neist on tulnud Lõuna-Eestist.

Lambi sõnul tulid kolm viimast teadet Võrumaalt, Viljandist ja Valgast. „Võrumaal Rõuge vallas on tee peal suur kuusk, üks sõidusuund on kinni. Viljandimaal Viljandi vallas on puu teel ja elektriliinidel. Valga maakonnas Valga vallas on puu teel, väikse autoga sai vaevu mööda, suurematega mitte,“ kirjeldas ta väljakutseid.