Uueks terviseala asekantsleriks saab Anniki Lai

„Tervise valdkonda on viimastel aastatel tugevasti mõjutanud kriisid. Oleme nüüd neist välja tulles jõudnud etappi, kus koos ekspertidega alustada tervishoiu sektori tuleviku ümberkujundamist. Oleme vaadanud valdkonda sisse, et leida üles tugevused ja nõrkused ning luua selge vaade edaspidiseks. Selleks on valmimas haiglavõrgu-, esmatasandi-, kiirabi arengukavad, tervisoiutöötajate planeerimismudelid, tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse analüüs – ja koostöös on vaja neid plaane hakata ellu viima. Anniki on oma senise kogemusega näidanud, et suudab tasakaaluka juhina tuua erinevad osapooled kokku ning leida konsensuse,“ ütles sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

Anniki Lail on pikaajaline kogemus uute algatuste loomisel ning muudatuste läbiviimisel. Näiteks on ta sotsiaalministeeriumis laste ja perede osakonda juhtides viinud läbi lastekaitse korralduse reformi. Viimastel aastatel on ta üles ehitanud vaimse tervise valdkonna sotsiaalministeeriumis. Lai käe all on edukalt käima läinud toetusmeetmed kohalikele omavalitsusele vaimse tervise abi osutamiseks ning kiirelt reageeriti Ukrainast tulnud sõjapõgenikele vaimset tervist toetava abi osutamisel.

„Eestis tuleb tervishoiusüsteem kujundada inimkeskseks, hoolivaks ning suuremaid tervisemuresid ennetavaks. Tervisesektoris on tööl ääretult suure südamega inimesed, kes annavad juba täna endast parima. Samas, inimeste vajadused ja ootused kvaliteetsele tervishoiule üha kasvavad. Kõigi inimesteni õigel ajal jõuda on üha keerulisem. Tervisesektoril on vaja ühiskonna muutuste ja arenguga kaasas käia. Lahenduseks tuleb tervishoiusüsteemi uuendada, et tagada ennetus ja varajane abi, nii spetsialistide järelkasv kui ka jätkusuutlik tervishoiu rahastus,“ sõnas Anniki Lai.