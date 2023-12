Ukraina kuulutas Venemaa kirikupea tagaotsitavaks

Tegemist on siiski sümboolse sammuga, sest Venemaal viibivat patriarh Kirilli ei ähvarda vahistamine, kirjutab Reuters. Patriarhi tagaotsituks kuulutamist võib pidada värskeimaks sammuks selles suunas, et Ukraina ühiskonnast kõrvaldada nende preestrite „õõnestav“ mõjuvõim, kes säilitavad tihedaid sidemeid Venemaaga.

Siseministeeriumi tagaotsitavate nimekirjas märgitakse Venemaa kirikupea kohta, et isik varjab end „kohtueelset uurimist läbiviivate organite eest“ ning et ta on „kadunud“ alates 11. novembrist.