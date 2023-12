Järgmise aasta suvest saavad tervishoidu naasvad õed lähtetoetust Ida-Virumaale, Lääne-Virumaale ja Pärnumaale tööle asudes

„Lähtetoetuse loomine aitab motiveerida muudel elualadel töötanud ja tervishoiust eemal olnud õdesid tervishoidu naasma ning valima endale erialast töökohta väljaspoole suuremaid keskusi. See on esimene samm piirkondliku õdede puuduse leevendamiseks,“ ütles terviseminister Sikkut.

Tervise Arengu Instituudi andmete põhjal oli aastatel 2019-2022 peale Harju- ja Tartumaa õdede puudus kõige suurem Ida-Virumaal , Pärnumaal ja Lääne-Virumaal . „Värskes määruses lisasime Ida-Virumaale lisaks kaks piirkonda, kuhu tööle asuvatele õdedele on kavas lähtetoetust maksta,“ ütles minister. „Õdede tervishoidu tagasitoomine on õppekohtade arvu suurendamise kõrval täiendav võimalus tervishoiu jaoks nii vajalikke õdesid juurde saada. Loodame edaspidi laiendada toetuse maksmist ka teistesse piirkondadesse tööle asuvatele õdedele.“

Tervishoiukorralduse infosüsteemis on 2023. aasta juuni lõpu seisuga registreeritud enam kui 15 000 õde, kellest Tervise Arengu Instituudi andmeil töötas 2022. aastal tervishoiusüsteemis ligi 9000 õde. Lähtetoetust on plaanis hakata maksta õdedele, kes on saanud väljaõppe ja tervishoiutöötajana registreeritud, kuid pole tervishoius vähemalt viis viimast aastat töötanud. Lähtetoetuse taotlemise tingimuseks on, et õde asub tööle haiglavõrgu haiglasse või üldarstiabi teenuse osutaja juurde kolmes nimetatud piirkonnas. Õdede lähtetoetuse suurus on sarnaselt eriarstidele 30 000 eurot.