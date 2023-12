Keskkonnaagentuur hoiatab: laupäeval võib sadada jäävihma. Teedel on jäidet ja libeduse oht on väga suur

Keskkonnaagentuur märgib, et lörtsi- ja vihmasaju tõttu suureneb puudele kogunenud lumekoorumus, mis võib põhjustada okste ja puude murdumist. Transpordiamet hoiatab samuti, et laupäeval on teedel jäidet ja libeduse oht on väga suur. Raske lumi ja tuul murravad teedele puid ja oksi, lisas amet.