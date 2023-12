Iisraeli sõjavägi tappis eksikombel kolm Gaza pantvangi

„Intsidendi toimumispiirkonnas läbiotsimisel ja kontrollimisel tekkis kahtlus hukkunute isikutes. Nende surnukehad viidi Iisraeli territooriumile läbivaatamiseks, misjärel kinnitati, et tegemist on kolme Iisraeli pantvangiga,“ lisas ta.

Hagari rõhutas, et „tegemist on aktiivse lahingutsooniga, kus viimastel päevadel on toimunud võitlus. Sündmusest on saadud vahetuid õppetunde, mis on edasi antud kõikidele vägedele kohapeal“.