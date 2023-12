Uppunud naise otsingud Emajões lõpetati. Politsei: olukord võib tuukritele ohtlikuks muutuda

„Üle kontrolliti suhteliselt suur ala, kuid naist ei leitud,“ sõnas Pilden. „Tugev veevool teeb tuukrite töö selles kohas väga keeruliseks ning see võib muutuda ohtlikuks ka tuukritele. Lisaks võib otsinguala arvestades oletada, et veevool võib olla kandnud naise sellest paigast kaugemale, mistõttu otsustasime täna hommikul, et tuukri ja sonariga enam otsinguid ei jätkata.“